Тренер Партизана: «Динамо имеет недостатки, сказал это своим игрокам»

Главный тренер сербского «Партизана» Александар Станоевич прокомментировал матч раунда Q2 Лиги чемпионов, в котором 23 июля его команда будет играть против киевского «Динамо» (начало – в 20:00).

«Редко выпадает такая возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Мы играем против большого и хорошего клуба и команды, но мы тоже хотим что-то сделать.

Матч с «Динамо» имеет совсем другой профиль. Мы тоже о некоторых вещах говорили, но больше акцентировали внимание на «Динамо», попробовали другой режим.

Я не сомневаюсь, я знаю, какие 11 игроков выйдут на поле завтра.

«Динамо» смотрится неплохо, они хорошо подготовились и будут серьезным препятствием. «Динамо» — физически доминантная команда, имеющая отличное техническое качество. У них тоже есть некоторые недостатки, но я говорил об этом со своими игроками.

Мы должны следить за их группой атаки, потому что они заканчивают атаки с большим количеством игроков в штрафной соперника.

Каждый активный результат, который вы получите дома, положительный. Иногда можно иметь положительный результат и не быть в курсе того, сможешь ли ты пройти или нет. Я не смотрю на это только в контексте ничьей или победы», – сказал Станоевич.