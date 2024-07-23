Игроки Ливерпуля U-18 не закончили два матча из-за расизма соперников
Скандальная ситуация на турнире в Германии
Юношеская команда «Ливерпуля» принимала участие в турнире Bundesliga Cup, однако не закончила два матча из-за расизма со стороны соперников.
Сообщается, что сперва сорвался матча против «Хоффенхайма» U-18, а на следующий день игроки ливерпульской команды покинули поле в поединке с «Айнтрахтом» Франкфурт.
Оба раза причиной такого поведения стал расизм со стороны футболистов немецких команд.
Спортивный директор «Айнтрахта» заявил, что проблема решена, но причиной скандала был не расизм, а «лингвистические проблемы между игроками».
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