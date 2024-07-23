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  4. Игроки Ливерпуля U-18 не закончили два матча из-за расизма соперников
Англия
23 июля 2024, 17:50 |
362
0

Игроки Ливерпуля U-18 не закончили два матча из-за расизма соперников

Скандальная ситуация на турнире в Германии

23 июля 2024, 17:50 |
362
0
Игроки Ливерпуля U-18 не закончили два матча из-за расизма соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Юношеская команда «Ливерпуля» принимала участие в турнире Bundesliga Cup, однако не закончила два матча из-за расизма со стороны соперников.

Сообщается, что сперва сорвался матча против «Хоффенхайма» U-18, а на следующий день игроки ливерпульской команды покинули поле в поединке с «Айнтрахтом» Франкфурт.

Оба раза причиной такого поведения стал расизм со стороны футболистов немецких команд.

Спортивный директор «Айнтрахта» заявил, что проблема решена, но причиной скандала был не расизм, а «лингвистические проблемы между игроками».

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Ливерпуль расизм Хоффенхайм Айнтрахт Франкфурт
Иван Зинченко Источник: BBC
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