Астон Вилла может подписать звезду Атлетико Мадрид

«Астон Вилла» проявляет интерес к форварду «Атлетико» Мадрид и сборной Португалии Жоау Феликсу. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, игрок очень нравится главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери. При этом агент Феликса, Жорже Мендеш, работает над тем, чтобы игрок перешел в «Барселону», в составе которой он провел прошлый сезон на правах аренды.

Такую сделку трудно осуществить. У «Барселоны» нет денег на покупку Феликса, и каталонцы хотели бы снова взять португальца в аренду. В то же время, «Атлетико» хочет окончательно избавиться от Феликса нынешним летом и рассматривает только варианты полноценного трансфера.