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  4. «Никто не ожидал». Полесье осталось без капитана на еврокубковый матч
Лига конференций
22 июля 2024, 18:28 |
529
0

«Никто не ожидал». Полесье осталось без капитана на еврокубковый матч

Бабенко и Кушниренко не сыграют из-за дисквалификаций

22 июля 2024, 18:28 |
529
0
«Никто не ожидал». Полесье осталось без капитана на еврокубковый матч
ФК Полесье

Тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал, что из-за дисквалификаций игроков в их прошлых командах защитник Богдан Кушниренко и хавбек Руслан Бабенко, которого выбрали капитаном, пропустят матч квалификации Лиги конференций против «Олимпии».

«Из-за дисквалификации команде не помощник Руслан Бабенко, заработавший красную еще в прошлом сезоне. Играя за «Днепр-1» в Лиге конференций.

«У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру – это Богдан Кушниренко из-за очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали...».

«Конечно неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться», – сказал Ашур.

Матч пройдет 25 июля.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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