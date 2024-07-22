А есть разница? Известная команда сменила логотип

22 июля нидерландский «Фейеноорд» объявил о смене клубной эмблемы.

Однако болельщики клуба не совсем поняли, в чем заключаются изменения.

Позже сам клуб рассказал о конкретике изменений:

Красный цвет стал ярче.

Буква F теперь расположена посередине.

Убрана золотая вертикальная линия.

Слова «Фейеноорд» и «Роттердам» расположены более ровно.

Фото прошлого и нового логотипа