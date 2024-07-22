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  4. А есть разница? Известная команда сменила логотип
Нидерланды
22 июля 2024, 18:50 | Обновлено 22 июля 2024, 19:12
928
4

А есть разница? Известная команда сменила логотип

Нидерландский «Фейеноорд» сменил клубную эмблему

22 июля 2024, 18:50 | Обновлено 22 июля 2024, 19:12
928
4
А есть разница? Известная команда сменила логотип
Getty Images/Global Images Ukraine. Фейеноорд

22 июля нидерландский «Фейеноорд» объявил о смене клубной эмблемы.

Однако болельщики клуба не совсем поняли, в чем заключаются изменения.

Позже сам клуб рассказал о конкретике изменений:

  • Красный цвет стал ярче.
  • Буква F теперь расположена посередине.
  • Убрана золотая вертикальная линия.
  • Слова «Фейеноорд» и «Роттердам» расположены более ровно.

Фото прошлого и нового логотипа

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Фейеноорд логотип чемпионат Нидерландов по футболу
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Комментарии 4
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OKs100
Обычно за такую работу дизайнеров платят пятизначные цифры.
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+2
Serhii P.
Шикарна робота, особливо ідея нового лого 
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0
Richard Lewis
Усе одно краще, ніж нове лого Полісся
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0
Олексій Коваль
Профіль трохи змінили, але тістикули залишилися
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0
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