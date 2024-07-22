Нидерланды22 июля 2024, 18:50 | Обновлено 22 июля 2024, 19:12
928
4
А есть разница? Известная команда сменила логотип
Нидерландский «Фейеноорд» сменил клубную эмблему
22 июля 2024, 18:50 | Обновлено 22 июля 2024, 19:12
928
4
22 июля нидерландский «Фейеноорд» объявил о смене клубной эмблемы.
Однако болельщики клуба не совсем поняли, в чем заключаются изменения.
Позже сам клуб рассказал о конкретике изменений:
- Красный цвет стал ярче.
- Буква F теперь расположена посередине.
- Убрана золотая вертикальная линия.
- Слова «Фейеноорд» и «Роттердам» расположены более ровно.
Фото прошлого и нового логотипа
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Комментарии 4
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Обычно за такую работу дизайнеров платят пятизначные цифры.
Шикарна робота, особливо ідея нового лого
Усе одно краще, ніж нове лого Полісся
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