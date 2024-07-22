Англия22 июля 2024, 17:58 | Обновлено 22 июля 2024, 17:59
349
0
ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25
Турнир стартует уже в середине августа
22 июля 2024, 17:58 | Обновлено 22 июля 2024, 17:59
349
0
Представлен официальный мяч Английской Премьер-Лиги 2024/25.
Турнир, как и всегда, начнется в середине августа и закончится в конце мая.
Специальный мяч для АПЛ разработала компания Nike. В релизе говорится, что элементы, использованные здесь, вдохновлены легендарными деталями прошлых мячей.
ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июля 2024, 12:49 5
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024 U-19
Футбол | 22 июля 2024, 15:34 1
Киевский клуб может встретиться с «Глазго Рейнджерс» из Шотландии
Футбол | 22.07.2024, 07:47
Футбол | 22.07.2024, 06:55
Футбол | 22.07.2024, 14:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.07.2024, 00:44 2
20.07.2024, 17:54 5
22.07.2024, 13:17 128
20.07.2024, 21:45 6
21.07.2024, 14:08 3
21.07.2024, 11:20 5
21.07.2024, 10:10 1
21.07.2024, 07:44 26