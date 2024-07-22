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Англия
22 июля 2024, 17:58 | Обновлено 22 июля 2024, 17:59
349
0

ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25

Турнир стартует уже в середине августа

22 июля 2024, 17:58 | Обновлено 22 июля 2024, 17:59
349
0
ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine. АПЛ

Представлен официальный мяч Английской Премьер-Лиги 2024/25.

Турнир, как и всегда, начнется в середине августа и закончится в конце мая.

Специальный мяч для АПЛ разработала компания Nike. В релизе говорится, что элементы, использованные здесь, вдохновлены легендарными деталями прошлых мячей.

ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25

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фото мячи Nike Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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