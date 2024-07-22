Представлен официальный мяч Английской Премьер-Лиги 2024/25.

Турнир, как и всегда, начнется в середине августа и закончится в конце мая.

Специальный мяч для АПЛ разработала компания Nike. В релизе говорится, что элементы, использованные здесь, вдохновлены легендарными деталями прошлых мячей.

ФОТО. Официально представлен мяч АПЛ сезона 24/25