Лунин склоняется к уходу из Реала. Все зависит от предложений

По информации AS, ситуация Андрея Лунина в «Реале» еще окончательно не определена, а возможны два варианта: как подписание нового контракта до 2029 года, так и трансфер в другую команду.

Сообщается, что украинец постепенно склоняется к переходу в другой клуб, но тут все зависит от опций, которые ему предложит известный агент Жорже Мендеш.

Ранее появилась информация о варианте с «Атлетико» Мадрид.

В «Реале» понимают, что после хорошей второй части сезона Лунин хочет быть первым номером, но руководство не может это гарантировать, учитывая Тибо Куртуа.

Что касается самого Лунина, то Андрей сохраняет спокойствие и уже готовится к сезону. Игрок хочет быть в лучшей форме независимо от того, останется ли он в команде.