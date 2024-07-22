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  4. Лунин склоняется к уходу из Реала. Все зависит от предложений
Испания
22 июля 2024, 17:10 |
962
0

Лунин склоняется к уходу из Реала. Все зависит от предложений

Игрок склоняется к уходу из команды

22 июля 2024, 17:10 |
962
0
Лунин склоняется к уходу из Реала. Все зависит от предложений
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации AS, ситуация Андрея Лунина в «Реале» еще окончательно не определена, а возможны два варианта: как подписание нового контракта до 2029 года, так и трансфер в другую команду.

Сообщается, что украинец постепенно склоняется к переходу в другой клуб, но тут все зависит от опций, которые ему предложит известный агент Жорже Мендеш.

Ранее появилась информация о варианте с «Атлетико» Мадрид.

В «Реале» понимают, что после хорошей второй части сезона Лунин хочет быть первым номером, но руководство не может это гарантировать, учитывая Тибо Куртуа.

Что касается самого Лунина, то Андрей сохраняет спокойствие и уже готовится к сезону. Игрок хочет быть в лучшей форме независимо от того, останется ли он в команде.

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Андрей Лунин Жорже Мендеш Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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