У Днепра-1 появился шанс выжить. Известно, кто может помочь

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола постановил, что у «Днепра-1» есть право обратиться к руководству Профессиональной футбольной лиги для сохранения профессионального статуса. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что спортивный клуб может перейти на замороженную форму существования клуба.

Ранее исполком УАФ проголосовал за проведение «турнира четырех», чтобы определить команду, которая займет место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Спортивный клуб не сможет принять участие в соревновании из-за финансовых проблем.

Недавно почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что через некоторое время спортивный клуб может возродиться во Второй лиге.