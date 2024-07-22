Александр ДРАМБАЕВ: «Тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Аль-Батаи»
Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал ничью в товарищеском матче против арабского «Аль-Батаи» (1:1).
– Как оценишь контрольный матч?
– Хороший соперник. Было очень интересно сыграть против него. Продолжаем в спаррингах наигрывать комбинации и улучшать взаимопонимание.
– Конец сборов. Усталость накопилась?
– Есть такое. Но тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок. Сейчас больше работаем над коммуникацией.
– Плодотворная работа даст результат в сезоне?
– Для этого и работаем. Чтобы показать силу «Кривбасса» в новом сезоне УПЛ и еврокубках.
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