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  4. Александр ДРАМБАЕВ: «Тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок»
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 12:28 |
58
0

Александр ДРАМБАЕВ: «Тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Аль-Батаи»

22 июля 2024, 12:28 |
58
0
Александр ДРАМБАЕВ: «Тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал ничью в товарищеском матче против арабского «Аль-Батаи» (1:1).

– Как оценишь контрольный матч?

– Хороший соперник. Было очень интересно сыграть против него. Продолжаем в спаррингах наигрывать комбинации и улучшать взаимопонимание.

– Конец сборов. Усталость накопилась?

– Есть такое. Но тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок. Сейчас больше работаем над коммуникацией.

– Плодотворная работа даст результат в сезоне?

– Для этого и работаем. Чтобы показать силу «Кривбасса» в новом сезоне УПЛ и еврокубках.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Александр Драмбаев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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