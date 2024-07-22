Александр ДРАМБАЕВ: «Тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок»

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал ничью в товарищеском матче против арабского «Аль-Батаи» (1:1).

– Как оценишь контрольный матч?

– Хороший соперник. Было очень интересно сыграть против него. Продолжаем в спаррингах наигрывать комбинации и улучшать взаимопонимание.

– Конец сборов. Усталость накопилась?

– Есть такое. Но тренерский штаб дает все меньше тяжелых тренировок. Сейчас больше работаем над коммуникацией.

– Плодотворная работа даст результат в сезоне?

– Для этого и работаем. Чтобы показать силу «Кривбасса» в новом сезоне УПЛ и еврокубках.