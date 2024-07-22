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  4. Клим ПРИХОДЬКО: «Очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть»
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 12:03 |
125
0

Клим ПРИХОДЬКО: «Очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Аль-Батаи»

22 июля 2024, 12:03 |
125
0
Клим ПРИХОДЬКО: «Очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть»
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал ничью в товарищеском матче против арабского «Аль-Батаи» (1:1).

– Клим, как тебе игра?

– Хороший спарринг, довольно неплохой соперник. Но мы не использовали все свои возможности, чтобы забить, и «закрыть» выигрышный матч. В целом очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть, но это сборы.

– Почему не удалось забить победный гол, ведь моментов действительно было много?

– Мяч не шел в ворота. Никак не удавалось распорядиться мячом как надо, чтобы забить еще. У нас беспроигрышная серия на сборах, и это приятно.

– Ты уже давно не отмечался голами за «Кривбасс». Вспомни, как удалось забить.

– Очень приятно, что наконец мне это снова удалось. Увидел, что идет высокая передача. Поймал эту траекторию и точно пробил головой.

– Нагрузки на сборах становятся меньше?

– Да, выходим на финишную прямую подготовки. Впереди – тяжелый и интересный сезон, готовимся на максимуме.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Клим Приходько контрольные матчи УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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