Клим ПРИХОДЬКО: «Очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью против «Аль-Батаи»
Полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал ничью в товарищеском матче против арабского «Аль-Батаи» (1:1).
– Клим, как тебе игра?
– Хороший спарринг, довольно неплохой соперник. Но мы не использовали все свои возможности, чтобы забить, и «закрыть» выигрышный матч. В целом очень хорошо себя проявили, только не удалось выиграть, но это сборы.
– Почему не удалось забить победный гол, ведь моментов действительно было много?
– Мяч не шел в ворота. Никак не удавалось распорядиться мячом как надо, чтобы забить еще. У нас беспроигрышная серия на сборах, и это приятно.
– Ты уже давно не отмечался голами за «Кривбасс». Вспомни, как удалось забить.
– Очень приятно, что наконец мне это снова удалось. Увидел, что идет высокая передача. Поймал эту траекторию и точно пробил головой.
– Нагрузки на сборах становятся меньше?
– Да, выходим на финишную прямую подготовки. Впереди – тяжелый и интересный сезон, готовимся на максимуме.
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