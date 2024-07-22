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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «У сборной Украины большое будущее»
Чемпионат Европы
22 июля 2024, 11:29 |
547
0

Рафаэль БАНДЕЙРА: «У сборной Украины большое будущее»

Защитник «Кривбасса» оценил выступление сине-желтых на Евро-2024

22 июля 2024, 11:29 |
547
0
Рафаэль БАНДЕЙРА: «У сборной Украины большое будущее»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Я поддерживаю ту страну, в которой я сейчас нахожусь, поэтому я тоже болел за Украину на Евро-2024. Слежу и болею за эту молодую и амбициозную команду. Надеялся, что они выйдут из группы. Мне очень нравится то, что сборная команда Украины молодая, в ней играют молодые, амбициозные игроки. Я не могу выделить какого-то одного исполнителя, это и Мудрик, и Довбик, и Зинченко, ведь я за всеми слежу, за всех болею и они все крутые. У вашей команды большое будущее».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Украины одержала лишь 1 победу и закончила турнир на последнем месте в своем квартете с разницей мячей -2. Интересно, что «сине-желтые» стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которая, набрав 4 очка, финишировала 4-й в своей группе.

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Рафаэль Бандейра Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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