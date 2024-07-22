«Это утопия». Поркуян оценил идею плей-офф за место Днепра-1 в УПЛ

Легендарный украинский нападающий Валерий Поркуян оценил идею плей-офф за место «Днепра-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

«Считаю, что в ситуации, когда сроки поджимают, некогда думать об изобретении велосипеда, а взять за основу результат голосования в пятницу. Вариант с «Минаем» определило большинство – значит, так тому и быть. Думаю, что многие до сих пор находятся под впечатлением отчаянной борьбы команды под руководством амбициозного тренера Желько Любеновича. Ее волю к победе, самоотдачу и целеустремленность отмечали многие эксперты на протяжении всей весенней части прошлого чемпионата. А что касается мини-турнира четырех команд, то считаю это утопией. Ведь чемпионат стартует 3 августа – когда же его проводить?! К тому же, все команды давно сформировали программу подготовки к новому сезону, и ломать этот график менее чем за две недели до старта в нем, считаю нецелесообразным. Допустим, что одна из четырех команд станет победителем и будет довольна. А три остальные? Вряд ли они будут довольны. Ведь мало того, что цели они в этом турнире не достигнут, так еще и подготовка к сезону будет сбита. Поэтому я за вариант с «Минаем». По крайней мере, это на мой взгляд, будет справедливо».

Ранее мнением о замене «Днепра-1» поделился Игорь Беланов.