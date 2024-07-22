ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Днепра-1

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.

Отмечается, что 28-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 2 сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Игорь Когут родился в Днепре. Начал заниматься футболом в местном «Интере». В чемпионатах ДЮФЛУ играл за «Днепр» и «Металлург» (93 матча, 16 голов). На профессиональном уровне играл за «Днепр» и «Днепр-1», за которые в целом провел 173 матча, отметившись 28 голами и 18 ассистами.

В «Металлисте 1925» будет выступать под 26-м номером.

Ранее «Металлист 1925» объявил о полноценном трансфере Ари Моуры.