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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Днепра-1
Украина. Первая лига
22 июля 2024, 09:51 |
1126
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Днепра-1

Игорь Когут подписал с харьковчанами двухлетний контракт

22 июля 2024, 09:51 |
1126
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Днепра-1
ФК Металлист 1925. Игорь Когут

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.

Отмечается, что 28-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 2 сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Игорь Когут родился в Днепре. Начал заниматься футболом в местном «Интере». В чемпионатах ДЮФЛУ играл за «Днепр» и «Металлург» (93 матча, 16 голов). На профессиональном уровне играл за «Днепр» и «Днепр-1», за которые в целом провел 173 матча, отметившись 28 голами и 18 ассистами.

В «Металлисте 1925» будет выступать под 26-м номером.

Ранее «Металлист 1925» объявил о полноценном трансфере Ари Моуры.

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Игорь Когут Металлист 1925 свободный агент трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Днепр-1 трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
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