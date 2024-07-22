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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 09:38 |
1184
1

Защитник Кривбасса рассказал о характере легендарного Роналду

Рафаэль Бандейра пересекался с Криштиану в «Ювентусе»

22 июля 2024, 09:38 |
1184
1
Защитник Кривбасса рассказал о характере легендарного Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра рассказал о характере легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду.

– Знакомство с Роналду. Вместе вы не играли, ведь ты был в «Ювентусе» U-23, а он – в главной команде, однако в клубе пересекались. Какой он в жизни? Как бы его охарактеризовал?

– Это очень хороший человек. Многие люди, смотря телевизор, думают, что он эгоистичный, высокомерный. Однако в жизни он – очень хороший человек, который поможет и своим друзьям, и знакомым.

– Как считаешь, за счет чего Роналду стал одним из лучших игроков в мире?

– Он очень трудолюбивый. Также здесь очень важен менталитет. Ведь мы, португальцы, очень сильные и выносливые. У него особый фокус на работу. Фокус на то, чего ты должен достичь и как это воплотить в жизнь.

Ранее Криштиану Роналду показал, как выглядит его семья на отдыхе.

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Рафаэль Бандейра Криштиану Роналду Кривбасс Кривой Рог Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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