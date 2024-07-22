Манчестер Юнайтед готов продать экс-звезду Челси

Английский «Манчестер Юнайтед» готов продать атакующего полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает издание HITC.

По информации источника, во время планирования состава перед началом сезона главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг определил 25-летнего футболиста как игрока, предложения по трансферу которого могут быть рассмотрены.

Также это касается бразильского вингера Антони, о чем сообщалось ранее.

В сезоне 2023/24 Мэйсон Маунт провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Челси» в 35 миллионов евро.