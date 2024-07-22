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Англия
22 июля 2024, 08:41 |
1052
0

Манчестер Юнайтед готов продать экс-звезду Челси

Мэйсон Маунт может покинуть клуб

22 июля 2024, 08:41 |
1052
0
Манчестер Юнайтед готов продать экс-звезду Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Английский «Манчестер Юнайтед» готов продать атакующего полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает издание HITC.

По информации источника, во время планирования состава перед началом сезона главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг определил 25-летнего футболиста как игрока, предложения по трансферу которого могут быть рассмотрены.

Также это касается бразильского вингера Антони, о чем сообщалось ранее.

В сезоне 2023/24 Мэйсон Маунт провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Челси» в 35 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: HITC
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