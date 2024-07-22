Бессонов высказался, кто должен заменить Днепр-1 в УПЛ

Бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Бессонов высказался, кто должен заменить «Днепр-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

«Я никогда не был чиновником, поэтому трудно ответить на этот вопрос. Но как бы там ни было, а считаю, что есть Регламент, которого нужно придерживаться. Закон есть закон. И если на заседании, которое было накануне, клубами было принято решение о «Минае», то так тому и быть. Следует полагать, что на Исполкоме УАФ это и утвердят. Нужно сохранить целостность Премьер-лиги, чтобы не было нечетного количества команд – 15».

Ранее мнением относительно замены «Днепра-1» поделился Олег Блохин.