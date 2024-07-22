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  4. Бессонов высказался, кто должен заменить Днепр-1 в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 08:18 |
1593
2

Бессонов высказался, кто должен заменить Днепр-1 в УПЛ

Бывший игрок «Динамо» ожидает возвращения «Миная»

22 июля 2024, 08:18 |
1593
2
Бессонов высказался, кто должен заменить Днепр-1 в УПЛ
dynamo.kiev.ua. Владимир Бессонов

Бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Бессонов высказался, кто должен заменить «Днепр-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

«Я никогда не был чиновником, поэтому трудно ответить на этот вопрос. Но как бы там ни было, а считаю, что есть Регламент, которого нужно придерживаться. Закон есть закон. И если на заседании, которое было накануне, клубами было принято решение о «Минае», то так тому и быть. Следует полагать, что на Исполкоме УАФ это и утвердят. Нужно сохранить целостность Премьер-лиги, чтобы не было нечетного количества команд – 15».

Ранее мнением относительно замены «Днепра-1» поделился Олег Блохин.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев исполком УАФ Владимир Бессонов
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Олександр
А навіщо це безчонову чи блохіну ? Їм яка до цього справа ?
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Олексій Коваль
Як казав автор "Бля, это ж совсем другой турнир!"
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