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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 07:40 | Обновлено 22 июля 2024, 07:41
347
0

«Как он решит – так и будет». Блохин рассказал, кто должен заменить Днепр-1

Бывший нападающий «Динамо» ждет решения Исполкома УАФ

22 июля 2024, 07:40 | Обновлено 22 июля 2024, 07:41
347
0
«Как он решит – так и будет». Блохин рассказал, кто должен заменить Днепр-1
ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кто должен заменить «Днепр-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

«Это вопрос к УПЛ и УАФ. Именно после решения клубов элиты они должны определить – оставлять в элите «Минай» или проводить «пульку» с участием четырех претендентов. Если клубы проголосовали 8:5 в пользу закарпатской команды, то теперь последнее слово за Исполкомом УАФ. Как он решит – так и будет. Подождем до понедельника. Если бы я работал в «Минае», то сказал бы, что нужно «Днепр-1» заменить «Минаем». А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него».

Ранее мнением относительно замены «Днепра-1» поделился коммерческий директор спортивного клуба Вячеслав Фридман.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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