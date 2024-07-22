«Как он решит – так и будет». Блохин рассказал, кто должен заменить Днепр-1

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кто должен заменить «Днепр-1» в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

«Это вопрос к УПЛ и УАФ. Именно после решения клубов элиты они должны определить – оставлять в элите «Минай» или проводить «пульку» с участием четырех претендентов. Если клубы проголосовали 8:5 в пользу закарпатской команды, то теперь последнее слово за Исполкомом УАФ. Как он решит – так и будет. Подождем до понедельника. Если бы я работал в «Минае», то сказал бы, что нужно «Днепр-1» заменить «Минаем». А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него».

Ранее мнением относительно замены «Днепра-1» поделился коммерческий директор спортивного клуба Вячеслав Фридман.