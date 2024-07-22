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  4. Леоненко рассказал, как Динамо не отпустило его в топ-клуб АПЛ
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 07:19 |
450
0

Леоненко рассказал, как Динамо не отпустило его в топ-клуб АПЛ

Бывшего нападающего киевлян в свое время хотел приобрести «Тоттенхэм»

22 июля 2024, 07:19 |
450
0
Леоненко рассказал, как Динамо не отпустило его в топ-клуб АПЛ
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как братья Суркисы не отпустили его в лондонский «Тоттенхэм».

– Как думаете, почему Вас не отпускали из «Динамо», хотя вы уже не играли в основе?

– Тут надо у Суркисов спрашивать. Может, воспитывали, может, не хотели, может, потому что в другом клубе я мог заиграть еще лучше. Потом бы Суркису начали задавать вопросы: «А почему ты его отдал?». Вот «Тоттенхэм» давал за меня три миллиона! Лондонский клуб начал с двух, «Динамо» не устроило. Подняли до двух с половиной, потом до трех, но Суркис все равно меня не отпустил. Григорий Михайлович мне тогда сказал: «Витя, не учи меня бизнесу».

– Братья Суркисы – хорошие бизнесмены или нет?

– Это надо у них спросить. Если смотреть на то, как они продавали футболистов в мое время, то они плохие бизнесмены. Хорошо продали только Шевченко, Каладзе и Лужного. Что, Белькевич и Хацкевич не могли перейти в зарубежный клуб? Думаю, предложений по ним было много, если даже Головко получал.

– Скажите честно, держите обиду на Григория Михайловича за то, что Вас не отпустил?

– Нет, я уже давно всех простил. Батюшка сказал, что надо всех простить, а старших я всегда слушаю.

Ранее Виктор Леоненко назвал клуб, в который стоит перейти Андрею Лунину.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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