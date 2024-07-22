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22 июля 2024, 04:22 | Обновлено 22 июля 2024, 04:26
238
0

Названы лучшие в истории футболисты Восточной Европы. Шевченко – в топе

Издание FourFourTwo презентовало реестр из 32 исполнителей

22 июля 2024, 04:22 | Обновлено 22 июля 2024, 04:26
238
0
Названы лучшие в истории футболисты Восточной Европы. Шевченко – в топе
УАФ. Андрей Шевченко

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов всех времен, которые родом из Восточной Европы.

Первое место в рейтинге занял венгр Ференц Пушкаш.

На второй позиции расположился бывший голкипер сборной Советского Союза Лев Яшин – обладатель Золотого мяча 1963. Замкнул первую тройку еще один представитель Венгрии – Шандор Кочиш.

Польский нападающий Роберт Левандовски занял четвертое место. Седьмая позиция у Андрея Шевченко, на 15-м месте находился Олег Блохин, а на 28-м – Игорь Беланов.

Топ-10 игроков Восточной Европы (версия FourFourTwo)

  • 1. Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 2. Лев Яшин (СССР)
  • 3. Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 4. Роберт Левандовски (Польша)
  • 5. Ласло Кубала (Венгрия)
  • 6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)
  • 7. Андрей Шевченко (Украина)
  • 8. Нандор Хидегкути (Венгрия)
  • 9. Флориан Альберт (Венгрия)
  • 10. Йожеф Божик (Венгрия)
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Андрей Шевченко Олег Блохин Игорь Беланов Ференц Пушкаш Ладислав Кубала Роберт Левандовски
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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