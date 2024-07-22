Названы лучшие в истории футболисты Восточной Европы. Шевченко – в топе

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов всех времен, которые родом из Восточной Европы.

Первое место в рейтинге занял венгр Ференц Пушкаш.

На второй позиции расположился бывший голкипер сборной Советского Союза Лев Яшин – обладатель Золотого мяча 1963. Замкнул первую тройку еще один представитель Венгрии – Шандор Кочиш.

Польский нападающий Роберт Левандовски занял четвертое место. Седьмая позиция у Андрея Шевченко, на 15-м месте находился Олег Блохин, а на 28-м – Игорь Беланов.

Топ-10 игроков Восточной Европы (версия FourFourTwo)