Названы лучшие в истории футболисты Восточной Европы. Шевченко – в топе
Издание FourFourTwo презентовало реестр из 32 исполнителей
Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших футболистов всех времен, которые родом из Восточной Европы.
Первое место в рейтинге занял венгр Ференц Пушкаш.
На второй позиции расположился бывший голкипер сборной Советского Союза Лев Яшин – обладатель Золотого мяча 1963. Замкнул первую тройку еще один представитель Венгрии – Шандор Кочиш.
Польский нападающий Роберт Левандовски занял четвертое место. Седьмая позиция у Андрея Шевченко, на 15-м месте находился Олег Блохин, а на 28-м – Игорь Беланов.
Топ-10 игроков Восточной Европы (версия FourFourTwo)
- 1. Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 2. Лев Яшин (СССР)
- 3. Шандор Кочиш (Венгрия)
- 4. Роберт Левандовски (Польша)
- 5. Ласло Кубала (Венгрия)
- 6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)
- 7. Андрей Шевченко (Украина)
- 8. Нандор Хидегкути (Венгрия)
- 9. Флориан Альберт (Венгрия)
- 10. Йожеф Божик (Венгрия)
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