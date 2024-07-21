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  4. Аль-Иттихад покупает игрока Астон Виллы за 60 млн. И хочет кипера Ман Сити
Англия
21 июля 2024, 22:29 |
352
0

Аль-Иттихад покупает игрока Астон Виллы за 60 млн. И хочет кипера Ман Сити

Клуб из Саудовской Аравии подписывает Диаби и хочет Эдерсона

21 июля 2024, 22:29 |
352
0
Аль-Иттихад покупает игрока Астон Виллы за 60 млн. И хочет кипера Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии договорился с «Астон Виллой» о подписании вингера Муссы Диаби за 60 миллионов евро + бонусы.

Интересно, что Диаби является рекордным подписанием в истории бирмингемского клуба: игрока год приобрели у «Байера» за 55 миллионов евро.

После трансфера игрока атаки «Аль-Иттихад» нацеливается на основного вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона. Сообщается, что переговоры идут, но бразильца пока не убедили.

Однако манчестерский клуб готов выгодно продать игрока, если 30-летний Эдерсон попросит наставника Жузепа Гвардиолу и менеджмент «Сити» отпустить его.

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Аль-Иттихад Джидда Астон Вилла Мусса Диаби Манчестер Сити Эдерсон трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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