Динамо торгует форварда сборной Сальвадора. Он близок к переезду в рф
Брайан Хиль якобы находится «на радарах» киевского клуба
Вице-чемпион Украины «Динамо» претендует на 23-летнего центрфорварда колумбийского клуба «Депортес Толима» Брайана Хиля, утверждает журналист Хулиан Капера.
В настоящий момент «Депортес Толима» близок к продаже 80% экономических прав на игрока, который, как ожидается, подпишет с новым клубом контракт до лета 2028 года.
Помимо «Динамо» на подписание Хиля претендует неназванный клуб из Бразилии, однако фаворитом в гонке за нападающего является клуб из чемпионата страны 404 «Пари Нижний Новгород».
При этом, как отмечает журналист, «Динамо» и бразильский клуб представили свои предложения по трансферу Хиля буквально «в последние часы».
Брайан Хиль родился в Колумбии, однако выступает за сборную Сальвадора (11 матчей, 3 гола).
Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро. За «Депортес Толиму» Хиль сыграл 54 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.
🚨🔜 F5: Deportes Tolima está cerca de cerrar la venta de Brayan Gil, como anticipamos esta semana. Transferirá el 80% de sus derechos y el jugador firmará contrato hasta junio de 2028.— Julián Capera (@JulianCaperaB) July 21, 2024
Un equipo brasilero 🇧🇷 y Dynamo Kiev 🇺🇦 presentaron oferta en las últimas horas, pero… https://t.co/uif4MLcMLG pic.twitter.com/b7c5U0TLPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Екатерине обидно за смерть языковеда
Криштиану и Джорджина в Саудовской Аравии