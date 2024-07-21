Динамо торгует форварда сборной Сальвадора. Он близок к переезду в рф

Вице-чемпион Украины «Динамо» претендует на 23-летнего центрфорварда колумбийского клуба «Депортес Толима» Брайана Хиля, утверждает журналист Хулиан Капера.

В настоящий момент «Депортес Толима» близок к продаже 80% экономических прав на игрока, который, как ожидается, подпишет с новым клубом контракт до лета 2028 года.

Помимо «Динамо» на подписание Хиля претендует неназванный клуб из Бразилии, однако фаворитом в гонке за нападающего является клуб из чемпионата страны 404 «Пари Нижний Новгород».

При этом, как отмечает журналист, «Динамо» и бразильский клуб представили свои предложения по трансферу Хиля буквально «в последние часы».

Брайан Хиль родился в Колумбии, однако выступает за сборную Сальвадора (11 матчей, 3 гола).

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро. За «Депортес Толиму» Хиль сыграл 54 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.