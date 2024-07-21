Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо торгует форварда сборной Сальвадора. Он близок к переезду в рф
Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 22:04 |
1086
2

Динамо торгует форварда сборной Сальвадора. Он близок к переезду в рф

Брайан Хиль якобы находится «на радарах» киевского клуба

21 июля 2024, 22:04 |
1086
2
Динамо торгует форварда сборной Сальвадора. Он близок к переезду в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Хиль

Вице-чемпион Украины «Динамо» претендует на 23-летнего центрфорварда колумбийского клуба «Депортес Толима» Брайана Хиля, утверждает журналист Хулиан Капера.

В настоящий момент «Депортес Толима» близок к продаже 80% экономических прав на игрока, который, как ожидается, подпишет с новым клубом контракт до лета 2028 года.

Помимо «Динамо» на подписание Хиля претендует неназванный клуб из Бразилии, однако фаворитом в гонке за нападающего является клуб из чемпионата страны 404 «Пари Нижний Новгород».

При этом, как отмечает журналист, «Динамо» и бразильский клуб представили свои предложения по трансферу Хиля буквально «в последние часы».

Брайан Хиль родился в Колумбии, однако выступает за сборную Сальвадора (11 матчей, 3 гола).

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро. За «Депортес Толиму» Хиль сыграл 54 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

По теме:
Аль-Иттихад покупает игрока Астон Виллы за 60 млн. И хочет кипера Ман Сити
ПСЖ нацелен на три больших трансфера. Есть деньги после ухода Мбаппе
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Пари Нижний Новгород сборная Сальвадора по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Бокс | 21 июля 2024, 07:44 26
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра

Екатерине обидно за смерть языковеда

ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
Футбол | 21 июля 2024, 11:20 5
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море

Криштиану и Джорджина в Саудовской Аравии

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»
Футбол | 21.07.2024, 22:12
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Самый оптимальный вариант замены Днепра-1 – Минай»
Папа Римский Франциск призвал к олимпийскому перемирию
Олимпийские игры | 21.07.2024, 17:32
Папа Римский Франциск призвал к олимпийскому перемирию
Папа Римский Франциск призвал к олимпийскому перемирию
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
Футбол | 21.07.2024, 12:27
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Как всегда подписать абы было. Уж лучше вообще никого, сколько уже этих Фран солей , перрисов...
Ответить
+2
Avaksi
Ну і нафіга він потрібен? 10 голів за півсотні матчів - слабувато для нападника
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
19.07.2024, 16:23 2
Футбол
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
20.07.2024, 17:54 5
Футбол
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
19.07.2024, 16:49 6
Бокс
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
21.07.2024, 08:34 5
Бокс
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
21.07.2024, 00:44 2
Бокс
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 6
Бокс
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем