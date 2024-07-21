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  4. ПСЖ нацелен на три больших трансфера. Есть деньги после ухода Мбаппе
Франция
21 июля 2024, 21:11 |
1946
1

ПСЖ нацелен на три больших трансфера. Есть деньги после ухода Мбаппе

У команды намечаются серьезные изменения в составе

21 июля 2024, 21:11 |
1946
1
ПСЖ нацелен на три больших трансфера. Есть деньги после ухода Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

По информации СМИ, ПСЖ до старта сезона хочет оформить три важных трансфера, воспользовавшись деньгами, которые стали свободными в зарплатной ведомости после ухода Килиана Мбаппе в «Реал».

Клуб хочет подписать атакующего хавбека «Наполи» Хвичу Кварацхелию, вингера «Ренна» Дезире Дуэ и форварда «Наполи» Виктора Осимхэна.

При этом парижане готовы расстаться с хавбеками Мануэлем Угарте и Хави Симонсом. На первого претендует «Манчестер Юнайтед», а второго хочет подписать «Бавария».

Сообщается, что ПСЖ будет одним из самых активных клубов до конца трансферного окна.

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ПСЖ Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Наполи Ренн Мануэль Угарте Хави Симонс трансферы трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Saar
у нАПОЛІ Є ШАНС розтеребанить бюджет псж)))))))))
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