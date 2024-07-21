ПСЖ нацелен на три больших трансфера. Есть деньги после ухода Мбаппе

По информации СМИ, ПСЖ до старта сезона хочет оформить три важных трансфера, воспользовавшись деньгами, которые стали свободными в зарплатной ведомости после ухода Килиана Мбаппе в «Реал».

Клуб хочет подписать атакующего хавбека «Наполи» Хвичу Кварацхелию, вингера «Ренна» Дезире Дуэ и форварда «Наполи» Виктора Осимхэна.

При этом парижане готовы расстаться с хавбеками Мануэлем Угарте и Хави Симонсом. На первого претендует «Манчестер Юнайтед», а второго хочет подписать «Бавария».

Сообщается, что ПСЖ будет одним из самых активных клубов до конца трансферного окна.