Можно ли выиграть Евро U-19, если все матчи сыграть 0:0?

21 июля в Северной Ирландии пройдут два матча чемпионата Европы 2024 U-19, в котором принимает участие сборная Украины.

Досрочно определены два полуфиналист чемпионата Европы – в полуфинал вышли сборные Италии и Франции. Также близка к выполнению задачи команда Испании в группе B.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После группового раунда в полуфиналы выйдут по две лучших команды из каждой группы. Пять лучших команд турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20. Команды, занявшие третьи места, разыграют 5-й пропуск на ЧМ.

Группа A. Турнирное положение: 1. Италия (6 очков), 2. Украина (2 балла), 3. Норвегия, 4. Северная Ирландия (по 1 пункту).

Сборная Украина разошлась миром с командами Северной Ирландии (0:0) и Норвегии (0:0). Два тура подряд команда Дмитрия Михайленко не забивает и не пропускает.

В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.

Забавно, что сборная Украины имеет уникальный шанс стать первой в истории командой, которая выиграла Евро, сыграв при этом все 5 матчей вничью 0:0. Два таких поединка уже позади, впереди – еще три (с Италией, полуфинал и финал). 😊

Евро-2024 U-19

Группа A. 3-й тур, 21 июля

Украина – Италия

Норвегия – Северная Ирландия

Турнирная таблица