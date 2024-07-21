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Англия
21 июля 2024, 19:10 | Обновлено 21 июля 2024, 19:13
330
0

Два конкурента Зинченко пропустят предсезонную подготовку Арсенала

Томиясу и Тирни остаются на клубной базе

21 июля 2024, 19:10 | Обновлено 21 июля 2024, 19:13
330
0
Два конкурента Зинченко пропустят предсезонную подготовку Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» вскоре начнет предсезонную подготовку, а два левых защитника команды, Такехиро Томиясу и Киран Тирни, не поедут с командой в турне, где лондонцы будут проводить контрольные матчи.

Оба конкурента украинца Александра Зинченко восстанавливаются после травм. Более тяжелое повреждение у Тирни, который травмировал ногу в матче Шотландии на Евро-2024.

Сроков восстановления пока нет.

Ранее появилась информация о сотрудничества Зинченко с новым агентством, что может повлиять на трансферные планы игрока.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Такехиро Томиясу Киран Тирни чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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