Два конкурента Зинченко пропустят предсезонную подготовку Арсенала

«Арсенал» вскоре начнет предсезонную подготовку, а два левых защитника команды, Такехиро Томиясу и Киран Тирни, не поедут с командой в турне, где лондонцы будут проводить контрольные матчи.

Оба конкурента украинца Александра Зинченко восстанавливаются после травм. Более тяжелое повреждение у Тирни, который травмировал ногу в матче Шотландии на Евро-2024.

Сроков восстановления пока нет.

Ранее появилась информация о сотрудничества Зинченко с новым агентством, что может повлиять на трансферные планы игрока.