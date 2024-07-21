Англия21 июля 2024, 19:10 | Обновлено 21 июля 2024, 19:13
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Два конкурента Зинченко пропустят предсезонную подготовку Арсенала
Томиясу и Тирни остаются на клубной базе
21 июля 2024, 19:10 | Обновлено 21 июля 2024, 19:13
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«Арсенал» вскоре начнет предсезонную подготовку, а два левых защитника команды, Такехиро Томиясу и Киран Тирни, не поедут с командой в турне, где лондонцы будут проводить контрольные матчи.
Оба конкурента украинца Александра Зинченко восстанавливаются после травм. Более тяжелое повреждение у Тирни, который травмировал ногу в матче Шотландии на Евро-2024.
Сроков восстановления пока нет.
Ранее появилась информация о сотрудничества Зинченко с новым агентством, что может повлиять на трансферные планы игрока.
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