Полесье отправилось на свой первый матч еврокубка. Заявка команды
Команда выехала в Польшу
Команда УПЛ «Полесье» отправилась в Польшу, где команда завершит подготовку к матчу квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».
Первая в истории клуба еврокубковая игра состоится 25 июля. Наставник Имад Ашур взял на подготовку к игре 28 футболистов.
Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.
Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
Нападающие: Филипп Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.
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