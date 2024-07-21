Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье отправилось на свой первый матч еврокубка. Заявка команды
Лига конференций
21 июля 2024, 18:25 | Обновлено 21 июля 2024, 18:44
1864
0

Полесье отправилось на свой первый матч еврокубка. Заявка команды

Команда выехала в Польшу

21 июля 2024, 18:25 | Обновлено 21 июля 2024, 18:44
1864
0
Полесье отправилось на свой первый матч еврокубка. Заявка команды
ФК Полесье

Команда УПЛ «Полесье» отправилась в Польшу, где команда завершит подготовку к матчу квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Первая в истории клуба еврокубковая игра состоится 25 июля. Наставник Имад Ашур взял на подготовку к игре 28 футболистов.

Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.

Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.

Нападающие: Филипп Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало воспитанника львовского футбола
ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
Защитник Шахтера исполнил больше всех передач в минувшем сезоне УПЛ
Полесье Житомир Лига конференций Имад Ашур Олимпия Любляна
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
Бокс | 20 июля 2024, 21:45 6
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору

Украинский чемпион может попробовать свои силы в боях на голых кулаках

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
Футбол | 21 июля 2024, 12:27 16
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный заключил новый долгосрочный контракт с Борнмутом

Илья поставил подпись под пятилетним соглашением

Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Футбол | 21.07.2024, 09:14
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Футбол | 21.07.2024, 13:20
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Стало известно, кто заменит Звягель в Первой лиге
Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ
Футбол | 21.07.2024, 16:30
Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ
Кварцяный рассказал, какой клуб должен занять вакантное место в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
20.07.2024, 09:25 32
Футбол
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
19.07.2024, 23:15 3
Футбол
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
20.07.2024, 01:11 1
Бокс
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 24
Бокс
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
19.07.2024, 16:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем