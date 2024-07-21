Полесье отправилось на свой первый матч еврокубка. Заявка команды

Команда УПЛ «Полесье» отправилась в Польшу, где команда завершит подготовку к матчу квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Первая в истории клуба еврокубковая игра состоится 25 июля. Наставник Имад Ашур взял на подготовку к игре 28 футболистов.

Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.

Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.

Нападающие: Филипп Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.