Соболева вышла в основу турнира WTA 250 в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) преодолела сито квалификации на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале отбора украинка переиграла чешку Джесику Малечкову (№481 WTA).

Прага. Финал квалификации

Анастасия Соболева (Украина) – Джесика Малечкова (Чехия) – 6:2, 2:6, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток.

Потенциальные соперницы Соболевой в основе: Линда Носкова, Барбора Палицова, Лаура Самсон, Катерина Синякова (все – Чехия), Ева Лис, Тамара Корпач (обе – Германия), Магда Линетт (Польша), Яна Фетт (Хорватия), Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).

Также в основу через квалификацию пробилась и Катарина Завацкая.