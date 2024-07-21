Соболева вышла в основу турнира WTA 250 в Чехии
Анастасия одержала победу в трех сетах
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) преодолела сито квалификации на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В финале отбора украинка переиграла чешку Джесику Малечкову (№481 WTA).
Прага. Финал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Джесика Малечкова (Чехия) – 6:2, 2:6, 6:3
Это была 1-я встреча теннисисток.
Потенциальные соперницы Соболевой в основе: Линда Носкова, Барбора Палицова, Лаура Самсон, Катерина Синякова (все – Чехия), Ева Лис, Тамара Корпач (обе – Германия), Магда Линетт (Польша), Яна Фетт (Хорватия), Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).
Также в основу через квалификацию пробилась и Катарина Завацкая.
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