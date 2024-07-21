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  4. Соболева вышла в основу турнира WTA 250 в Чехии
ATP
21 июля 2024, 16:50 | Обновлено 21 июля 2024, 17:15
260
2

Соболева вышла в основу турнира WTA 250 в Чехии

Анастасия одержала победу в трех сетах

21 июля 2024, 16:50 | Обновлено 21 июля 2024, 17:15
260
2
Соболева вышла в основу турнира WTA 250 в Чехии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) преодолела сито квалификации на турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале отбора украинка переиграла чешку Джесику Малечкову (№481 WTA).

Прага. Финал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Джесика Малечкова (Чехия) – 6:2, 2:6, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток.

Потенциальные соперницы Соболевой в основе: Линда Носкова, Барбора Палицова, Лаура Самсон, Катерина Синякова (все – Чехия), Ева Лис, Тамара Корпач (обе – Германия), Магда Линетт (Польша), Яна Фетт (Хорватия), Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).

Также в основу через квалификацию пробилась и Катарина Завацкая.

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WTA Прага Анастасия Соболева Джесика Малечкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Таки дотиснула господарку корту,витримавши шалений тиск трибун.Хоча психіка у Насті ,м'яко кажучи,не на високому рівні...
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Андрій Заліщук
супер, Катя також вийшла в основу
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