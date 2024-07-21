Ангелина Калинина – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде украинка сразится против чешки Сары Бейлек (№126 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Ямрихова – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА