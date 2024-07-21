Ангелина Калинина – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Праге
21 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде украинка сразится против чешки Сары Бейлек (№126 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Ямрихова – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).
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