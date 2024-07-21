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WTA
21 июля 2024, 16:20 | Обновлено 21 июля 2024, 17:19
801
0

Ангелина Калинина – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Праге

21 июля 2024, 16:20 | Обновлено 21 июля 2024, 17:19
801
0
Ангелина Калинина – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

21 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде украинка сразится против чешки Сары Бейлек (№126 WTA). Встерча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Ямрихова – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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