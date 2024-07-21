Украина – ОАЭ. Финал Евролиги по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Сборная Украины проводит финальный матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

21 июля в 19:30 по киевскому времени встречаются команды Украины и ОАЭ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромила Ливан (6:1), затем взяла верх над Саудовской Аравией (6:1) и выиграла у ОАЭ (5:2). Одержав три победы, сборная Украины выиграла свою группу (9 очков).

20 июля в 1/2 финала Украина обыграла Латвию (4:0), а команда ОАЭ вырвала победу у Грузии (6:5).

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Евролига-2024 по пляжному футболу

Решающие матчи, 21 июля, Батуми (Грузия)

За 5-е место. 16:30. Ливан – Саудовская Аравия

За 3-е место. 18:00. Грузия – Латвия

За 1-е место. 19:30. Украина – ОАЭ

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на официальных ресурсах BSWW и канале Sport 1