Украина – ОАЭ. Финал Евролиги по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 июля в 19:30 финальный матч соревнований в Батуми
Сборная Украины проводит финальный матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.
21 июля в 19:30 по киевскому времени встречаются команды Украины и ОАЭ.
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На старте турнира Украина разгромила Ливан (6:1), затем взяла верх над Саудовской Аравией (6:1) и выиграла у ОАЭ (5:2). Одержав три победы, сборная Украины выиграла свою группу (9 очков).
20 июля в 1/2 финала Украина обыграла Латвию (4:0), а команда ОАЭ вырвала победу у Грузии (6:5).
Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.
Евролига-2024 по пляжному футболу
Решающие матчи, 21 июля, Батуми (Грузия)
- За 5-е место. 16:30. Ливан – Саудовская Аравия
- За 3-е место. 18:00. Грузия – Латвия
- За 1-е место. 19:30. Украина – ОАЭ
Состав сборной Украины по пляжному футболу
Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).
Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).
Украина – ОАЭ. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция проводится на официальных ресурсах BSWW и канале Sport 1
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