Бывший игрок Динамо завершил выступления за сборную, сыграв 105 матчей

Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии.

«Домагой Вида прощается со сборной Хорватии. Мы можем сказать ему только большое спасибо за все, что он сделал», – сказано в сообщении Хорватского футбольного союза.

Отметим, что в составе сборной Вида сыграл 105 матчей и забил 4 гола. Он стал вице-чемпионом мира в 2018 году и занял третье место на ЧМ-2022.

Виде сейчас 35 лет, он защищает цвета клуба АЕК Афины, нынешний контракт Домагоя с греками рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на год.