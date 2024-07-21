Бывший игрок Динамо завершил выступления за сборную, сыграв 105 матчей
Хорват Домагой Вида сосредоточится на клубной карьере
Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии.
«Домагой Вида прощается со сборной Хорватии. Мы можем сказать ему только большое спасибо за все, что он сделал», – сказано в сообщении Хорватского футбольного союза.
Отметим, что в составе сборной Вида сыграл 105 матчей и забил 4 гола. Он стал вице-чемпионом мира в 2018 году и занял третье место на ЧМ-2022.
Виде сейчас 35 лет, он защищает цвета клуба АЕК Афины, нынешний контракт Домагоя с греками рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на год.
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