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  4. Рафаэль Надаль – Нуну Боржес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
21 июля 2024, 13:29 |
82
0

Рафаэль Надаль – Нуну Боржес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Бостаде

21 июля 2024, 13:29 |
82
0
Рафаэль Надаль – Нуну Боржес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

21 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

В финале испанец сыграет против седьмого сеяного португальца Нуну Боржеса (№51 ATP). Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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