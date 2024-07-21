Рафаэль Надаль – Нуну Боржес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

В финале испанец сыграет против седьмого сеяного португальца Нуну Боржеса (№51 ATP). Время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет 1-й матч теннисистов.

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