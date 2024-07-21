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  4. Анастасия Соболева – Джесика Малечкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 июля 2024, 12:15 |
51
0

Анастасия Соболева – Джесика Малечкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Праге

21 июля 2024, 12:15 |
51
0
Анастасия Соболева – Джесика Малечкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

21 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале отбора украинка сразится против чешки Джесики Малечковой (№481 WTA). Встерча начнется вторым запуском на корте №12 после матча Бартель – фон Дайхманн. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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