Анастасия Соболева – Джесика Малечкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Праге
21 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№237 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
В финале отбора украинка сразится против чешки Джесики Малечковой (№481 WTA). Встерча начнется вторым запуском на корте №12 после матча Бартель – фон Дайхманн. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
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