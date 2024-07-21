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  4. ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
Англия
21 июля 2024, 12:04 |
706
0

ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута

Два новых комплекта предназначены для предсезонного турне по США

21 июля 2024, 12:04 |
706
0
ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный принял участие в презентации двух комплектов формы, которые были разработаны в коллаборации с совладельцем клуба и голливудским актером Майклом Б. Джорданом.

Эти комплекты выполнены в традиционных для клуба цветах, но логотип команды – в винтажном стиле. Также На форме есть эксклюзивная надпись MBJ x AFCB, которая подчеркивает коллаборацию.

Отметим, что английский клуб сыграет в такой форме во время предсезонного турне по США. Форму уже можно предварительно заказать на клубном сайте. Стоимость взрослого комплекта составляет 85 фунтов, детского – 70.

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Илья Забарный игровая форма фото Борнмут
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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