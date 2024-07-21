ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный принял участие в презентации двух комплектов формы, которые были разработаны в коллаборации с совладельцем клуба и голливудским актером Майклом Б. Джорданом.

Эти комплекты выполнены в традиционных для клуба цветах, но логотип команды – в винтажном стиле. Также На форме есть эксклюзивная надпись MBJ x AFCB, которая подчеркивает коллаборацию.

Отметим, что английский клуб сыграет в такой форме во время предсезонного турне по США. Форму уже можно предварительно заказать на клубном сайте. Стоимость взрослого комплекта составляет 85 фунтов, детского – 70.