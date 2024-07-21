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Бразилия
21 июля 2024, 11:48 | Обновлено 21 июля 2024, 11:57
1867
0

Умер экс-игрок сборной Бразилии и Севильи. Ему было 54 года

Ушел в вечность Муасир

21 июля 2024, 11:48 | Обновлено 21 июля 2024, 11:57
1867
0
Умер экс-игрок сборной Бразилии и Севильи. Ему было 54 года
Twitter

В субботу, 20 июля, перестало биться сердце бывшего опорного полузащитника сборной Бразилии Муасира.

Уроженец Белу-Оризонти, который на клубном уровне среди прочего защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Коринтианс», а также «Атлетико» Мадрид и «Севильи», умер в возрасте 54 лет. Семья экс-футболиста не раскрывает причину его смерти.

В составе национальной команды Бразилии с 1990 по 1991 год Муасир провел 6 матчей, забил один гол.

В 1994 году Муасир перешел из мадридского «Атлетико» в «Севилью» в результате обмена с участием бывшего хавбека андалузцев Диего Симеоне, ныне главного тренера мадридского клуба.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Севилья
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