Умер экс-игрок сборной Бразилии и Севильи. Ему было 54 года

В субботу, 20 июля, перестало биться сердце бывшего опорного полузащитника сборной Бразилии Муасира.

Уроженец Белу-Оризонти, который на клубном уровне среди прочего защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Коринтианс», а также «Атлетико» Мадрид и «Севильи», умер в возрасте 54 лет. Семья экс-футболиста не раскрывает причину его смерти.

В составе национальной команды Бразилии с 1990 по 1991 год Муасир провел 6 матчей, забил один гол.

В 1994 году Муасир перешел из мадридского «Атлетико» в «Севилью» в результате обмена с участием бывшего хавбека андалузцев Диего Симеоне, ныне главного тренера мадридского клуба.