Умер экс-игрок сборной Бразилии и Севильи. Ему было 54 года
Ушел в вечность Муасир
В субботу, 20 июля, перестало биться сердце бывшего опорного полузащитника сборной Бразилии Муасира.
Уроженец Белу-Оризонти, который на клубном уровне среди прочего защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Коринтианс», а также «Атлетико» Мадрид и «Севильи», умер в возрасте 54 лет. Семья экс-футболиста не раскрывает причину его смерти.
В составе национальной команды Бразилии с 1990 по 1991 год Муасир провел 6 матчей, забил один гол.
В 1994 году Муасир перешел из мадридского «Атлетико» в «Севилью» в результате обмена с участием бывшего хавбека андалузцев Диего Симеоне, ныне главного тренера мадридского клуба.
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