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WTA
21 июля 2024, 11:30 | Обновлено 21 июля 2024, 12:12
114
0

Катарина Завацкая – Конни Перрен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Праге

21 июля 2024, 11:30 | Обновлено 21 июля 2024, 12:12
114
0
Катарина Завацкая – Конни Перрен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

21 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

В финале отбора украинка сразится против Конни Перрен из Швейцарии (№377 WTA). Встерча начнется вторым запуском на корте №10 после матча Чирико – ван Уйтванк. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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