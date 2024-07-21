Катарина Завацкая – Конни Перрен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Праге
21 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
В финале отбора украинка сразится против Конни Перрен из Швейцарии (№377 WTA). Встерча начнется вторым запуском на корте №10 после матча Чирико – ван Уйтванк. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
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