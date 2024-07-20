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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 21:56 |
167
0

ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе

Киевляне завершили подготовительный сбор к новому сезону

20 июля 2024, 21:56 |
167
0
ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
ФК Динамо

Киевское «Динамо» завершило подготовительный сбор к новому сезону. Киевляне на сборе в Австрии успели провести пять контрольных матчей.

Команда Александра Шовковского выиграла у «Брондбю» 4:0 и «Мамелоди Сандаунз» 1:0, сыграла вничью 0:0 с «Падерборном» и 2:2 с «Шальке», а также уступила «Униону» 2:3.

Далее «Динамо» сыграет с «Партизаном» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 23 и 31 июля.

Пресс-служба «Динамо» выпустила нарезку всех голов «Динамо» на летних сборах в Австрии.

ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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