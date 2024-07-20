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Товарищеские матчи
Кривбасс
20.07.2024 18:30 – FT 1 : 1
Аль-Батаех
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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 21:23 |
193
0

Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько

Криворожский клуб провел очередной товарищеский матч на сборах в Словении

20 июля 2024, 21:23 |
193
0
Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько
ФК Кривбасс

В предпоследнем контрольном матче на словенских сборах «Кривбасс» встретился с середняком элитного дивизиона чемпионата ОАЭ – «Аль-Батаи».

В целом красно-белые владели игровым и территориальным преимуществом, но забить долгое время не удавалось. Свои моменты имел и соперник, который ближе к середине тайма выровнял игру. Несколько раз реально спас «Кривбасс» от неприятностей Клищук. В концовке тайма после фланговой подачи мог забивать Принс, но пробил выше ворот.

После перерыва преимущество красно-белых стало еще большим. Но первым повезло забить «Аль-Батаи». Подача с углового – Рафаэль выпрыгнул выше всех – 0:1. Украинская команда провела много острых ответных атак, но реализовала только одну из них. После углового Приходько нанес точный удар головой в ближний угол - 1:1.

До конца спарринга игра шла на одной половине поля, но вырвать победу сегодня не удалось – 1:1.

Товарищеские матчи. 20 июля.

Кривбасс – Аль-Батаи – 1:1

Голы: Клим Приходько, 73 - Рафаэль, 56.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Клим Приходько
Дмитро Олійник Источник: ФК Кривбасс
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