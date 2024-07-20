Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько

В предпоследнем контрольном матче на словенских сборах «Кривбасс» встретился с середняком элитного дивизиона чемпионата ОАЭ – «Аль-Батаи».

В целом красно-белые владели игровым и территориальным преимуществом, но забить долгое время не удавалось. Свои моменты имел и соперник, который ближе к середине тайма выровнял игру. Несколько раз реально спас «Кривбасс» от неприятностей Клищук. В концовке тайма после фланговой подачи мог забивать Принс, но пробил выше ворот.

После перерыва преимущество красно-белых стало еще большим. Но первым повезло забить «Аль-Батаи». Подача с углового – Рафаэль выпрыгнул выше всех – 0:1. Украинская команда провела много острых ответных атак, но реализовала только одну из них. После углового Приходько нанес точный удар головой в ближний угол - 1:1.

До конца спарринга игра шла на одной половине поля, но вырвать победу сегодня не удалось – 1:1.

Товарищеские матчи. 20 июля.

Кривбасс – Аль-Батаи – 1:1

Голы: Клим Приходько, 73 - Рафаэль, 56.