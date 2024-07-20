Шевченко мог оказаться в Вест Хэме в 1994 году

Известный английский тренер Гарри Реднапп рассказал о том, как в 1994 году «Вест Хэм» мог подписать Андрея Шевченко:

«Фрэнк Лэмпард-старший тогда был моим асситентом. Он знал ребят из Ист-Энда, которые занимались бизнесом в россии и Украине. Они сказали: «Мы можем привезти на просмотр любых игроков – лучших игроков, на которых следует обратить внимание».

Они привезли двух футболистов, и мы организовали матч с резервом «Барнета». Шевченко сделал дубль, он нам понравился, но стоил примерно 1 миллион фунтов. Я помню, как говорил с Фрэнком после этого и сказал: «Это слишком дорого».

Ему было всего 17 или 18 лет. Мы его не купили, эти ребята позвонили мне через несколько лет и ругали меня за это».