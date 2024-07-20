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  4. Шевченко мог оказаться в Вест Хэме в 1994 году
Англия
20 июля 2024, 16:58 |
330
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Шевченко мог оказаться в Вест Хэме в 1994 году

Интересная история от Гарри Реднаппа

20 июля 2024, 16:58 |
330
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Шевченко мог оказаться в Вест Хэме в 1994 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный английский тренер Гарри Реднапп рассказал о том, как в 1994 году «Вест Хэм» мог подписать Андрея Шевченко:

«Фрэнк Лэмпард-старший тогда был моим асситентом. Он знал ребят из Ист-Энда, которые занимались бизнесом в россии и Украине. Они сказали: «Мы можем привезти на просмотр любых игроков – лучших игроков, на которых следует обратить внимание».

Они привезли двух футболистов, и мы организовали матч с резервом «Барнета». Шевченко сделал дубль, он нам понравился, но стоил примерно 1 миллион фунтов. Я помню, как говорил с Фрэнком после этого и сказал: «Это слишком дорого».

Ему было всего 17 или 18 лет. Мы его не купили, эти ребята позвонили мне через несколько лет и ругали меня за это».

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Гарри Реднапп Андрей Шевченко Вест Хэм
Олег Дидух Источник: talkSPORT
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