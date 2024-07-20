Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал интересную историю, которая произошла после матча между киевским «Динамо» и московским «спартаком» (3:2) в сезоне Лиги чемпионов 1994/95:

«Виктору Леоненко после матча со «спартаком» подарили Ауди. Как он рассказывает, и это подтверждают люди, что он взял ключи, проехался вокруг стадиона на этой машине, зашел в раздевалку и сказал, что это премия на всех. Сказал: «Продавайте эту машину и делите на всех». Он два забил «Барселоне», два «спартаку», его потом домой на руках несли. Это была фантастическая история».

Ранее Игорь Цыганык рассказал историю о конфликте Андрея Шевченко и Леонида Буряка, за что второй назвал его дураком и сплетником.