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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 13:36 | Обновлено 20 июля 2024, 14:07
1991
2

Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком

Игорь Цыганык рассказал интересную историю

20 июля 2024, 13:36 | Обновлено 20 июля 2024, 14:07
1991
2
Известно, что сделал Леоненко с подаренной Ауди после матча со спартаком
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал интересную историю, которая произошла после матча между киевским «Динамо» и московским «спартаком» (3:2) в сезоне Лиги чемпионов 1994/95:

«Виктору Леоненко после матча со «спартаком» подарили Ауди. Как он рассказывает, и это подтверждают люди, что он взял ключи, проехался вокруг стадиона на этой машине, зашел в раздевалку и сказал, что это премия на всех. Сказал: «Продавайте эту машину и делите на всех». Он два забил «Барселоне», два «спартаку», его потом домой на руках несли. Это была фантастическая история».

Ранее Игорь Цыганык рассказал историю о конфликте Андрея Шевченко и Леонида Буряка, за что второй назвал его дураком и сплетником.

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Игорь Цыганык Виктор Леоненко Динамо Киев Спартак Москва автомобиль премиальные
Дмитро Вербинський Источник: Циганик LIVE
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DK1961
Что сделал... Котов ещё не было, сам пропил
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GloryUkraine
Вітьйок зазвіздиіся пізніше. Спочатку він воював, демонстрував характер лише з Сабо.
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