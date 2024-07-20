На просмотре в Оболони находится опытный воспитанник Динамо

Украинский правый защитник Денис Балан находится на просмотре в киевской «Оболони», сообщает журналист Дмитрий Венков.

Последним клубом 30-летнего футболиста был ровенский «Верес», который он покинул после завершения сезона 2023/24. Сейчас воспитанник киевского «Динамо» находится в статусе свободного агента.

В прошлой кампании Денис Балан провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее «Оболонь» объявила о подписании Дениса Теслюка.