На просмотре в Оболони находится опытный воспитанник Динамо
Последним клубом Дениса Балана был «Верес»
Украинский правый защитник Денис Балан находится на просмотре в киевской «Оболони», сообщает журналист Дмитрий Венков.
Последним клубом 30-летнего футболиста был ровенский «Верес», который он покинул после завершения сезона 2023/24. Сейчас воспитанник киевского «Динамо» находится в статусе свободного агента.
В прошлой кампании Денис Балан провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Ранее «Оболонь» объявила о подписании Дениса Теслюка.
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