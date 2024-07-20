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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 12:30 | Обновлено 20 июля 2024, 12:50
409
0

Стало известно, когда Русол официально приступит к работе в Карпатах

В настоящее время функционер завершает дела в Днепре-1

20 июля 2024, 12:30 | Обновлено 20 июля 2024, 12:50
409
0
Стало известно, когда Русол официально приступит к работе в Карпатах
dynamo.kiev.ua. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе Андрей Русол должен быть назначен генеральным директором ФК «Карпаты».

Сейчас он находится в Днепре, где продолжается процесс приостановления участия местного СК «Днепр-1» в соревнованиях среди команд мастеров, в котором он занимал должность исполнительного директора.

По имеющимся данным, после трудоустройства в «Карпатах» Андрею Русолу, прежде всего, надо будет определиться, останутся ли в клубе специалисты, входившие в тренерский штаб уже бывшего руководителя «зелено-белых» Мирона Маркевича. Речь идет об Андрее Сапуге, Владимире Езерском, Богдане Стронцицком, Сергее Атласюке, Павле Таране, Богдане Хоркавом.

Кроме того, Русол будет также в «Карпатах» заниматься вопросами трансферной политики львовян.

Ранее бывший главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из львовского клуба.

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Андрей Русол Карпаты Львов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Андрей Сапуга Владимир Езерский Богдан Стронцицкий Сергей Атласюк Павел Таран
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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