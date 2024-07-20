Стало известно, когда Русол официально приступит к работе в Карпатах

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе Андрей Русол должен быть назначен генеральным директором ФК «Карпаты».

Сейчас он находится в Днепре, где продолжается процесс приостановления участия местного СК «Днепр-1» в соревнованиях среди команд мастеров, в котором он занимал должность исполнительного директора.

По имеющимся данным, после трудоустройства в «Карпатах» Андрею Русолу, прежде всего, надо будет определиться, останутся ли в клубе специалисты, входившие в тренерский штаб уже бывшего руководителя «зелено-белых» Мирона Маркевича. Речь идет об Андрее Сапуге, Владимире Езерском, Богдане Стронцицком, Сергее Атласюке, Павле Таране, Богдане Хоркавом.

Кроме того, Русол будет также в «Карпатах» заниматься вопросами трансферной политики львовян.

Ранее бывший главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из львовского клуба.