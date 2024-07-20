Бывший игрок Днепра-1 прокомментировал ситуацию клуба

Бывший футболист «Днепра-1» Сергей Панасенко прокомментировал ситуацию спортивного клуба:

«Непонятная ситуация, все было хорошо. Замечательные футболисты, коллектив и в один момент – клуба нет. Хотя еще в конце прошлого чемпионата ребятам обещали, что все будет, все выплатят и еврокубки также. Инвестор пропал вместе с деньгами. Теперь нет ни клуба, ни футболистов. Такой большой город, как Днепр, без футбольного клуба – это жесть».

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил снятие спортивного клуба с соревнований УПЛ.