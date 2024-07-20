Бывший игрок Днепра-1 прокомментировал ситуацию клуба
Сергей Панасенко в шоке от развития событий
Бывший футболист «Днепра-1» Сергей Панасенко прокомментировал ситуацию спортивного клуба:
«Непонятная ситуация, все было хорошо. Замечательные футболисты, коллектив и в один момент – клуба нет. Хотя еще в конце прошлого чемпионата ребятам обещали, что все будет, все выплатят и еврокубки также. Инвестор пропал вместе с деньгами. Теперь нет ни клуба, ни футболистов. Такой большой город, как Днепр, без футбольного клуба – это жесть».
Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил снятие спортивного клуба с соревнований УПЛ.
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