Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост

Главный тренер второлиговой «Скалы 1911» Михаил Басараб на своей официальной странице в Facebook отреагировал на убийство бывшего народного депутата Верховной Рады Украины и известной языковеда Ирины Фарион:

«Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские выб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык».

Интересно, что позже Михаил Басараб удалил публикацию со своего аккаунта.

В ноябре 2023 года известный боксер Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля за критику русскоязычных военных ВСУ.