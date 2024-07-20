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  4. Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост
Украина. Вторая лига
20 июля 2024, 12:22 |
1657
0

Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост

Михаилу Басарабу из «Скалы 1911» обидно из-за смерти языковеда

20 июля 2024, 12:22 |
1657
0
Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост
Facebook. Михаил Басараб

Главный тренер второлиговой «Скалы 1911» Михаил Басараб на своей официальной странице в Facebook отреагировал на убийство бывшего народного депутата Верховной Рады Украины и известной языковеда Ирины Фарион:

«Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские выб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык».

Интересно, что позже Михаил Басараб удалил публикацию со своего аккаунта.

В ноябре 2023 года известный боксер Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля за критику русскоязычных военных ВСУ.

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Ирина Фарион российско-украинская война Скала 1911 Стрый Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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