Украинский тренер отреагировал на убийство Фарион, но удалил пост
Михаилу Басарабу из «Скалы 1911» обидно из-за смерти языковеда
Главный тренер второлиговой «Скалы 1911» Михаил Басараб на своей официальной странице в Facebook отреагировал на убийство бывшего народного депутата Верховной Рады Украины и известной языковеда Ирины Фарион:
«Обидно, что в стране, где по улицам до сих пор спокойно ходят пророссийские выб***ки, убивают людей, которые борются за украинский язык».
Интересно, что позже Михаил Басараб удалил публикацию со своего аккаунта.
В ноябре 2023 года известный боксер Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля за критику русскоязычных военных ВСУ.
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