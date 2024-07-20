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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал чемпиона Евро-2020
Италия
20 июля 2024, 11:38 |
516
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал чемпиона Евро-2020

Гаэтано Кастровилли продолжит карьеру в Риме

20 июля 2024, 11:38 |
516
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал чемпиона Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэтано Кастровилли

Римский «Лацио» официально сообщил о подписании центрального полузащитника Гаэтано Кастровилли. Контракт с хавбеком рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Кастровилли перешел в «Лацио» на правах свободного агента. Его контракт с «Фиорентиной» истек в конце июня.

За флорентийский клуб 27-летний хавбек выступал с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах Серии А.

За карьеру Кастровилли провел 4 матча за сборную Италии, с которой он стал чемпионом Евро-2024, не сыграв на турнире ни одного матча.

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Гаэтано Кастровилли Лацио свободный агент Фиорентина трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Лацио
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