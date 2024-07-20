ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал чемпиона Евро-2020
Гаэтано Кастровилли продолжит карьеру в Риме
Римский «Лацио» официально сообщил о подписании центрального полузащитника Гаэтано Кастровилли. Контракт с хавбеком рассчитан на три года – до лета 2027 года.
Кастровилли перешел в «Лацио» на правах свободного агента. Его контракт с «Фиорентиной» истек в конце июня.
За флорентийский клуб 27-летний хавбек выступал с 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах Серии А.
За карьеру Кастровилли провел 4 матча за сборную Италии, с которой он стал чемпионом Евро-2024, не сыграв на турнире ни одного матча.
Welcome, Gaetano 🇮🇹 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/jDazLdksAU— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 19, 2024
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