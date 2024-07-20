Ньюкасл интересуется талантливым вингером Челси
Нони Мадуэке может покинуть лондонский клуб
«Ньюкасл» интересуется английским вингером лондонского «Челси» Нони Мадуэке, сообщает издание Football Insider.
По информации источника, между клубами еще не было никаких переговоров по трансферу 22-летнего футболиста. Сначала «сороки» хотят узнать, готов ли «Челси» отпустить игрока.
В сезоне 2023/24 Нони Мадуэке провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Челси» подписать 2 звездных нападающих.
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