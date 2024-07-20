Ньюкасл интересуется талантливым вингером Челси

«Ньюкасл» интересуется английским вингером лондонского «Челси» Нони Мадуэке, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, между клубами еще не было никаких переговоров по трансферу 22-летнего футболиста. Сначала «сороки» хотят узнать, готов ли «Челси» отпустить игрока.

В сезоне 2023/24 Нони Мадуэке провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Челси» подписать 2 звездных нападающих.