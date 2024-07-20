Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию
Англия
20 июля 2024, 11:17 |
804
0

Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию

За Ришарлисона будут просить 60 миллионов британских фунтов

20 июля 2024, 11:17 |
804
0
Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Лондонский «Тоттенхэм» готов продать бразильского нападающего Ришарлисона, сообщает издание HITC.

По информации источника, «шпоры» будут просить за 27-летнего футболиста 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сам игрок не против покинуть клуб и хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В сезоне 2023/24 Ришарлисон провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в Черноморец
Ньюкасл интересуется талантливым вингером Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал чемпиона Евро-2020
Ришарлисон Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: HITC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Футбол | 19 июля 2024, 14:24 48
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1

Большинство проголосовало за «Минай»

ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал
Футбол | 19 июля 2024, 11:56 5
ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал
ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал

Испанский защитник сдержал слово, данное по случаю победы на Евро-2024

ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
Футбол | 20.07.2024, 08:25
ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
ФРИДМАН: «Хейт Днепра-1? Лучше обсуждайте провал сборной на Евро»
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Футбол | 20.07.2024, 07:47
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»
Футбол | 20.07.2024, 10:07
ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»
ФРИДМАН: «Если бы мы жили по деньгам, то Днепр-1 выступал бы в лиге села»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
18.07.2024, 20:36 48
Футбол
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
19.07.2024, 15:35 9
Бокс
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 2
Футбол
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
19.07.2024, 23:15 1
Футбол
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем