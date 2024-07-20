Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию

Лондонский «Тоттенхэм» готов продать бразильского нападающего Ришарлисона, сообщает издание HITC.

По информации источника, «шпоры» будут просить за 27-летнего футболиста 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сам игрок не против покинуть клуб и хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В сезоне 2023/24 Ришарлисон провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.