Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию
За Ришарлисона будут просить 60 миллионов британских фунтов
Лондонский «Тоттенхэм» готов продать бразильского нападающего Ришарлисона, сообщает издание HITC.
По информации источника, «шпоры» будут просить за 27-летнего футболиста 60 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что сам игрок не против покинуть клуб и хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В сезоне 2023/24 Ришарлисон провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.
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