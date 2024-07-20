Легенда Барселоны хочет продолжить карьеру в АПЛ

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Сержи Роберто имеет желание продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Как и сообщалось ранее, 32-летний футболист, вероятней всего, покинет «сине-гранатовых» после 373 матчей за клуб. Ему был предложен новый контракт, и Сержи даже принял его условия, но «Барселона» пока не может зарегистрировать игрока.

В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.