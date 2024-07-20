Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Барселоны хочет продолжить карьеру в АПЛ
Англия
20 июля 2024, 11:03 |
205
0

Легенда Барселоны хочет продолжить карьеру в АПЛ

Сержи Роберто не продлил контракт с родным клубом

20 июля 2024, 11:03 |
205
0
Легенда Барселоны хочет продолжить карьеру в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Сержи Роберто имеет желание продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Как и сообщалось ранее, 32-летний футболист, вероятней всего, покинет «сине-гранатовых» после 373 матчей за клуб. Ему был предложен новый контракт, и Сержи даже принял его условия, но «Барселона» пока не может зарегистрировать игрока.

В сезоне 2023/24 Сержи Роберто провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

По теме:
Тоттенхэм готов продать основного форварда в Саудовскую Аравию
Экс-хавбек Динамо перешел в польский клуб, где есть два украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Арис расторг контракт с экс-игроком Шахтера и Днепра-1
трансферы свободный агент Сержи Роберто трансферы АПЛ Барселона трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
Бокс | 19 июля 2024, 15:35 8
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»

Претендент на титул чемпиона мира не устает напоминать о своих подвигах в спаррингах

Маркевич рассказал, готов ли он продолжить тренерскую карьеру
Футбол | 20 июля 2024, 10:17 0
Маркевич рассказал, готов ли он продолжить тренерскую карьеру
Маркевич рассказал, готов ли он продолжить тренерскую карьеру

Бывший коуч «Карпат» не дал однозначного ответа

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 20.07.2024, 06:45
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
Футбол | 20.07.2024, 09:25
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
«Не хочется материться». Маркевич назвал причину своего ухода из Карпат
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Футбол | 20.07.2024, 07:47
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 27
Футбол
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
18.07.2024, 18:20 1
Футбол
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
19.07.2024, 10:29
Футбол
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
18.07.2024, 19:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем