Бывший главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, готов ли он продолжить тренерскую карьеру.

– Вас не устроили цели «Карпат» на текущий сезон. Будете отдыхать, готовы возглавить амбициозную команду?

– Да ради Бога! Вы знаете мою жизненную позицию. Завтра играю за ветеранов «Карпат» против военных. Всегда стараюсь держать себя в форме. В целом мое желание – чтобы футбол был во Львове на высоком уровне. Чтобы «Карпаты» доросли до уровня еврокубков. У меня был очень хороший год. Мы, благодаря футболистам, тренерскому штабу, работникам базы и стадиона, решили основную задачу – вернулись в Премьер-лигу. Хотели, конечно, занять первое место в Первой лиге, но, видимо, рано расслабились. В том есть и моя вина, ведь 8 очков преимущества терять нельзя.

Ранее Мирон Маркевич назвал причину своего ухода из «Карпат».