В Днепре-1 рассказали, кто должен занять их место в УПЛ

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, кто должен занять место спортивного клуба в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

– Каково Ваше субъективное мнение: кто должен занять место «Днепра-1» в УПЛ?

– Я бы разыграл путевку между предпоследней командой УПЛ «Минаем» и третьей командой Первой лиги – «Левым Берегом». «Металлист 1925» и «Эпицентр» ниже в таблице, поэтому не заслуживают второго шанса.

– Но УПЛ хочет разыграть путевку между этими четырьмя командами.

– Значит, это все искусственно, и во главе угла снова стоят деньги.

Ранее Вячеслав Фридман отреагировал на критику болельщиков в сторону «Днепра-1».