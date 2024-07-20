В Днепре-1 рассказали, кто должен занять их место в УПЛ
Вячеслав Фридман считает, что место следует разыграть только между двумя командами
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, кто должен занять место спортивного клуба в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.
– Каково Ваше субъективное мнение: кто должен занять место «Днепра-1» в УПЛ?
– Я бы разыграл путевку между предпоследней командой УПЛ «Минаем» и третьей командой Первой лиги – «Левым Берегом». «Металлист 1925» и «Эпицентр» ниже в таблице, поэтому не заслуживают второго шанса.
– Но УПЛ хочет разыграть путевку между этими четырьмя командами.
– Значит, это все искусственно, и во главе угла снова стоят деньги.
Ранее Вячеслав Фридман отреагировал на критику болельщиков в сторону «Днепра-1».
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