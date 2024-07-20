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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 09:16 | Обновлено 20 июля 2024, 09:34
759
0

В Днепре-1 рассказали, кто должен занять их место в УПЛ

Вячеслав Фридман считает, что место следует разыграть только между двумя командами

20 июля 2024, 09:16 | Обновлено 20 июля 2024, 09:34
759
0
В Днепре-1 рассказали, кто должен занять их место в УПЛ
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, кто должен занять место спортивного клуба в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

– Каково Ваше субъективное мнение: кто должен занять место «Днепра-1» в УПЛ?

– Я бы разыграл путевку между предпоследней командой УПЛ «Минаем» и третьей командой Первой лиги – «Левым Берегом». «Металлист 1925» и «Эпицентр» ниже в таблице, поэтому не заслуживают второго шанса.

– Но УПЛ хочет разыграть путевку между этими четырьмя командами.

– Значит, это все искусственно, и во главе угла снова стоят деньги.

Ранее Вячеслав Фридман отреагировал на критику болельщиков в сторону «Днепра-1».

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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