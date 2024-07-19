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  4. Карпаты объявили об уходе вратаря. Он уже нашел новую команду в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 23:45 |
680
0

Карпаты объявили об уходе вратаря. Он уже нашел новую команду в УПЛ

Кожухарь близок к переходу в Верес

19 июля 2024, 23:45 |
680
0
Карпаты объявили об уходе вратаря. Он уже нашел новую команду в УПЛ
ФК Карпаты. Андрей Кожухарь

«Карпаты» объявили о том, что команду покинул вратарь Андрей Кожухарь. Сообщается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, хотя договор игрока действовал до 2026 года.

В минувшем сезоне Первой лиги страж ворот провел 28 матчей и помог команде выйти в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, 25-летний Кожухарь пополнит состав «Вереса».

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Андрей Кожухарь Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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