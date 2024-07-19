Украина. Премьер лига19 июля 2024, 23:45 |
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Карпаты объявили об уходе вратаря. Он уже нашел новую команду в УПЛ
Кожухарь близок к переходу в Верес
19 июля 2024, 23:45 |
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«Карпаты» объявили о том, что команду покинул вратарь Андрей Кожухарь. Сообщается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, хотя договор игрока действовал до 2026 года.
В минувшем сезоне Первой лиги страж ворот провел 28 матчей и помог команде выйти в УПЛ.
По информации ТаТоТаке, 25-летний Кожухарь пополнит состав «Вереса».
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