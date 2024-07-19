Карпаты объявили об уходе вратаря. Он уже нашел новую команду в УПЛ

«Карпаты» объявили о том, что команду покинул вратарь Андрей Кожухарь. Сообщается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, хотя договор игрока действовал до 2026 года.

В минувшем сезоне Первой лиги страж ворот провел 28 матчей и помог команде выйти в УПЛ.

По информации ТаТоТаке, 25-летний Кожухарь пополнит состав «Вереса».

