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  4. Завацкая и Соболева получили первых соперниц в квалификации турнира в Праге
WTA
19 июля 2024, 18:55 |
45
0

Завацкая и Соболева получили первых соперниц в квалификации турнира в Праге

Анастасия сыграет против финалистки Ролан Гаррос 2015

19 июля 2024, 18:55 |
45
0
Завацкая и Соболева получили первых соперниц в квалификации турнира в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.

В отборе к основной сетке соревнований в Чехии сыграют украинки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA).

Соболева начнет выступления матчем против экс-пятой ракетки мира Луции Шафаржовой из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Завацкая сыграет против 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).

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WTA Прага Катарина Завацкая Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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