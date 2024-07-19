Завацкая и Соболева получили первых соперниц в квалификации турнира в Праге

Состоялась жеребьевка квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.

В отборе к основной сетке соревнований в Чехии сыграют украинки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA).

Соболева начнет выступления матчем против экс-пятой ракетки мира Луции Шафаржовой из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Завацкая сыграет против 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).

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