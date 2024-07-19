WTA19 июля 2024, 18:55 |
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Завацкая и Соболева получили первых соперниц в квалификации турнира в Праге
Анастасия сыграет против финалистки Ролан Гаррос 2015
19 июля 2024, 18:55 |
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Состоялась жеребьевка квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.
В отборе к основной сетке соревнований в Чехии сыграют украинки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA).
Соболева начнет выступления матчем против экс-пятой ракетки мира Луции Шафаржовой из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Завацкая сыграет против 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).
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